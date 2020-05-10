В Шебекинском округе пчелам запретят летать

10 Май 2020 2020-05-10T12:31:22+03:00

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Комитет агропромышленного комплекса и природопользования администрации Шебекинского городского округа попросил аграриев перед обработками полей пестицидами и агрохимикатами предупреждать владельцев пасек. Те в ответ обязаны исключить для пчел возможность вылета.

Также до проведения обработок пестицидами не позднее чем за 3 дня аграрии должны оповестить жителей близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми находятся поля. Оповещение можно проводить через реестры пчеловодов, средства массовой информации и сайты администраций муниципальных районов и городских округов.

На границах обрабатываемых площадей выставляются щиты с указанием «Обработано пестицидами». Убирают знаки только после окончания х сроков выхода людей для проведения полевых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU