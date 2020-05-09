В Белгородской области под окнами ветеранов звучат песни Победы

9 Май 2020 2020-05-09T18:33:22+03:00

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Белгородская область присоединилась к культурному марафону, организованному в честь долгожданной даты - 75-летия Великой Победы. Массовые мероприятия в регионе, как и по всей стране, отменены. Несмотря на это, белгородцы постарались создать праздничную атмосферу.

Трогательная акция прошла под окнами ветеранов и тружеников тыла. В Старом Осколе, Новооскольском городском округе и в Губкине для них организовали персональные концерты. В глубинку с песнями Победы приехали сотрудники органов внутренних дел. В селе Алексеевка Корочанского района они навестили Николая Ефимовича Кривопустов. «Будучи подростком, он вместе со сверстниками помогал советским солдатам разминировать родные села и получил осколочное ранение руки. Юноши, обезвреживавшие снаряды, были приравнены к участникам Великой Отечественной войны. После войны Николай Ефимович связал свою жизнь со службой в правоохранительных органах», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Для ветерана выступила артистка Культурного центра областного полицейского ведомства Ирина Рукавица. С музыкальным подарком правоохранители приехали и в село Томаровка Яковлевского городского округа, где живет вдова ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Нина Андреевна Батракова. Выступление под её окнами состоялось, несмотря на дождь. Женщина была тронута вниманием и даже не смогла сдержать слёз.

ИСТОЧНИК KP.RU