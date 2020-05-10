2020-05-10T16:01:20+03:00
Общество

В Белгородской области пригородный поезд «Валуйки – Старый Оскол – Валуйки» отменили

Движение прекращается с 11 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Пригородный поезд «Валуйки – Старый Оскол – Валуйки» отменили.Пригородный поезд «Валуйки – Старый Оскол – Валуйки» отменили.Фото: "КП" Архив
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Эпидемия коронавируса отразилась на всех жителях Белгородской области, наложила отпечаток на многие предприятия промышленности, малый и средний бизнес, транспортное сообщение. Управление транспорта и связи администрации Старооскольского городского округа сообщило об отмене пригородного поезда «Валуйки –Старый Оскол – Валуйки». В связи с низким пассажиропотоком АО «ППК «Черноземье» приняло решение об отмене с 11 мая 2020 года до особого указания пригородного поезда № 6708/6707 «Валуйки – Старый Оскол – Валуйки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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