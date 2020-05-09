«Бессмертный полк» создали в следственном управлении Следкома по Белгородской области

9 Май 2020 2020-05-09T19:53:49+03:00

«Бессмертный полк» создали в следственном управлении следкома Белгородской области. Фото пресс-службы Следственного комитета по Белгородской области

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Ко Дню Победы в следственном управлении Следственного комитета РФ по Белгородской области установили стенд, посвященный акции «Лица Победы», своеобразный «Бессмертный полк» сотрудников управления. Сотрудники следственного управления приносили фотографии своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну, рассказы о боевом пути своих отцов, дедушек и бабушек.

В каждой российской семье бережно хранится память о Великой Отечественной войне. Сотрудники следственного управления присоединолись к общероссийской акции памяти и внесли свой вклад в сохранение священной памяти о Великой Победе.

В каждом территориальном следственном отделе создана «Стена памяти», посвященная участникам Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU