Воздушный Парад Победы в Белгороде 9 мая 2020 года отменили
погодные условия не позволил белгородцам увидеть грандиозное воздушное шоу
Накануне репетиция воздушного парада прошла в столице. Фото voen-pravo.
Изменить размер текста:
Полетов в честь Дня Победы сегодня не будет. Его пришлось отменить по метеорологическим условиям. Ранее сообщалось, что над Белгородом 9 Мая должен пройти «воздушный парад». Белгородцы ожидали увидеть более 100 боевых самолетов военно-космических сил России, которые должны были пролететь над 12 городами, в число которых вошел и Белгород.
Накануне в течении нескольких дней истребители и бомбардировщики пролетали, отрабатывая элементы воздушного марша. Но сегодня, 9 Мая, небо затянуло тучами, возможный дождь помешал проведению воздушного шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU