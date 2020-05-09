Воздушный Парад Победы в Белгороде 9 мая 2020 года отменили

9 Май 2020 2020-05-09T12:20:46+03:00

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Полетов в честь Дня Победы сегодня не будет. Его пришлось отменить по метеорологическим условиям. Ранее сообщалось, что над Белгородом 9 Мая должен пройти «воздушный парад». Белгородцы ожидали увидеть более 100 боевых самолетов военно-космических сил России, которые должны были пролететь над 12 городами, в число которых вошел и Белгород.

Накануне в течении нескольких дней истребители и бомбардировщики пролетали, отрабатывая элементы воздушного марша. Но сегодня, 9 Мая, небо затянуло тучами, возможный дождь помешал проведению воздушного шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU