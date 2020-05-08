2020-05-08T20:22:58+03:00
Общество

В Белгороде росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Памятный символ закрепили на обмундирование сотрудников во время праздничного развода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.
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Каждый год Волонтеры Победы по всей стране раздавали символ воинской доблести и славы – Георгиевскую ленточку. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки этом году акция проводится онлайн. Также волонтеры доставляют памятные ленточки коллективам муниципальных учреждений.

Накануне праздника в Белгороде росгвардейцам, заступающим на посты и маршруты патрулирования, на форменное обмундирование закрепили георгиевские ленточки, а также рассказали о правилах их ношения. На патрульный автомобиль групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии нанесли памятные символы.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

- Военнослужащие и сотрудники Росгвардии продолжают нести службу в обычном режиме. В дань уважения ко всем ветеранам войны и демонстрации гордости за героическое прошлое нашей Родины, все несущие службу сотрудники вневедомственной охраны прикрепили на форменное обмундирование георгиевскую ленточку – символ, который на протяжении многих десятилетий сопровождает празднование Дня Победы, - отметил врио начальника вневедомственной охраны по г. Белгороду Управления Росгвардии по Белгородской области подполковник Сергей Коптев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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