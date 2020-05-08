Белгородские энергетики модернизировали подсветку памятников в регионе

8 Май 2020 2020-05-08T18:02:36+03:00

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Памятник в Борисовке установлен на могиле неизвестного солдата в 1977 году. 7 августа 2015 года, в день 72–й годовщины освобождения поселка Борисовка от немецко- фашистских захватчиков, у монумента были перезахоронены останки 11 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В этом году энергетики приняли решение модернизировать подсветку мемориала. Электромонтеры Борисовского РЭС заменили старые светильники ЖКУ на светодиодные с возможностью регулирования светового потока, установили шкаф управления архитектурной подсветкой, что позволит в дистанционном режиме управлять освещением в ночное время. Подобные работы в Борисовке филиал провел в Парке Воинской Славы, у памятника «Скорбящая мать» и Вечного огня, расположенных в центральной части поселка.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Сотрудники Валуйского РЭС обеспечили монтаж сетей наружного освещения для монумента «Дети войны». Новый памятник, изображающий обнимающихся детей, появится на центральной Аллее героев в Валуйках. Эскиз разработал преподаватель БГИИК Борис Сергиенко. Памятник будет отлит в бронзе. А освещать его будут 4 светодиодных светильника. Это первый в области мемориал, увековечивший горе и страдания маленьких свидетелей той эпохи.

- Наша компания много лет шефствует над памятниками и мемориалами, регулярно помогает их обновлять, освещать и благоустраивать. Таким образом мы отдаем дань уважения и памяти всем тем, кто воевал за свободу Отечества, сохраняем ее для будущих поколений, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.