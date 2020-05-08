2020-05-08T17:30:03+03:00
Общество

Белгородские торговые центры откроют 12 мая

Заработает зоопарк, динопарк и разрешат заниматься физкультурой на свежем воздухе
Ирина ТАРАСОВА
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Пока вход в Центральный парк Белгорода пуст.Пока вход в Центральный парк Белгорода пуст.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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О значительном послаблении режима самоизоляции с 12 мая на очередном брифинге рассказала заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова. В частности, власти региона разрешат работу торгово-развлекательных центров для продажи непродовольственных товаров, сезонных летних площадок при кафе и общепите. Они начнут работу, но при условии соблюдения всех санитарных норма. А это означает, что на 50 квадратных метрах может находиться всего 1 посетитель. Также заработают белгородские зоопарк и динопарк. И разрешат заниматься физкультурой на свежем воздухе, есть и другие послабления режима самоизоляции.

Напомним, что с 12 мая в области планируют ввести масочный режим. Но, как отметила Ольга Павлова, штрафовать людей, который зашли без маски, к примеру, в торговый центр, никто не будет. Наказание предусмотрено для продавца. Потому он имеет полное право отказать покупателю без маски в продаже товара.

Ольга Павлова призвала всех белгородцев оставаться дома в праздничные дни и выходить только в случае острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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