Белгородские старшеклассники выйдут на учебу с 18 мая

8 Май 2020 2020-05-08T16:49:57+03:00

Дистанционка для учащихся 9 и 11 классов завершится в связи с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ

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Учащиеся 9 и 11 классов Белгородской области выйдут на стационарное обучение с 18 мая. Такая мера связана с необходимостью хорошо подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Но для остальных дистанционное обучение будет сохранено до окончания учебного года. Те же условия обучения сохраняются и для ссузов. Об этом 8 мая сообщили на брифинге в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения региона. Со студентами вузов пока вопрос не решен. Но, по-видимому, студенты также завершат учебный год в дистанционном режиме.

Подчеркивалось, что масочный режим будет обязательным для всех школьников, которые выйдут на учебу. При этом даты ЕГЭ Минпросведения пока не назвал, так как все экзамены напрямую зависят от развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Пока назначена дата — 8 июня. Что касается выпускных вечеров, то каждый регион будет принимать решение самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU