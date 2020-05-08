Белгородская транспортная прокуратура выяснила причину опрокидывания железнодорожных вагонов

8 Май 2020 2020-05-08T16:13:56+03:00

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Белгородская транспортная прокуратура провела проверку по факту схода двух вагонов пассажирского поезда при проведении маневровых работ на железнодорожном пути не общего пользования в районе Старого Оскола. В результате происшествия пострадавших нет, но поврежденные вагоны подлежат техническому ремонту.

Напомним, 1 мая 2020 года на железнодорожном пути не общего пользования при производстве маневровой работы по перестановке 14-ти пассажирских вагонов был допущен сход двух из них.

По результатам проверки в связи с нарушением законодательства в области безопасности движения на железнодорожном транспорте в адрес руководства белгородского Центра организации работы железнодорожных станций, дирекции управления движением и Белгородского отдела Юго-Восточной дирекции инфраструктуры внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Также решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устранение нарушений находится на контроле Белгородской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU