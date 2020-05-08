2020-05-08T16:13:56+03:00
Общество

Белгородская транспортная прокуратура выяснила причину опрокидывания железнодорожных вагонов

Поврежденные вагоны подлежат техническому ремонту
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородская транспортная прокуратура выяснила причину опрокидывания железнодорожных вагонов.Белгородская транспортная прокуратура выяснила причину опрокидывания железнодорожных вагонов.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Белгородская транспортная прокуратура провела проверку по факту схода двух вагонов пассажирского поезда при проведении маневровых работ на железнодорожном пути не общего пользования в районе Старого Оскола. В результате происшествия пострадавших нет, но поврежденные вагоны подлежат техническому ремонту.

Напомним, 1 мая 2020 года на железнодорожном пути не общего пользования при производстве маневровой работы по перестановке 14-ти пассажирских вагонов был допущен сход двух из них.

По результатам проверки в связи с нарушением законодательства в области безопасности движения на железнодорожном транспорте в адрес руководства белгородского Центра организации работы железнодорожных станций, дирекции управления движением и Белгородского отдела Юго-Восточной дирекции инфраструктуры внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Также решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устранение нарушений находится на контроле Белгородской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские энергетики модернизировали подсветку памятников в регионе
Белгородские торговые центры откроют 12 мая
Белгородские старшеклассники выйдут на учебу с 18 мая
Белгородская транспортная прокуратура выяснила причину опрокидывания железнодорожных вагонов
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
Более 12,5 тысячи белгородских ветеранов получили выплату к юбилею Победы
Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
Сбербанк к 75-летию Великой Победы запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
К 75-летию Победы в Белгороде высадили сирень
Белгородский университет приглашает на праздничный концерт, посвященный 9 Мая
Предстоящий масочный режим для белгородцев не будет тотальным
Староосколец, устроивший на границе с Курской областью гонки с полицией, извинился за свое поведение
Разборки под Белгородом закончились стрельбой
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»