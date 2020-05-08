2020-05-08T14:41:20+03:00
75 лет Великой Победы

Более 12,5 тысячи белгородских ветеранов получили выплату к юбилею Победы

Вместе с единовременной выплатой ветеранам также предоставлена ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Более 12,5 тысячи белгородских ветеранов получили выплату к юбилею Победы.Более 12,5 тысячи белгородских ветеранов получили выплату к юбилею Победы.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области завершена единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Средства, которые согласно указу президента составляют 75 или 50 тысяч рублей, получили более 12,5 тысячи белгородских ветеранов. Вместе с единовременной выплатой ветеранам также предоставлена ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей. Согласно указу президента, выплата положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в событиях 1941–1945 годов.

В соответствии с поручением президента средства были выплачены до конца апреля. Назначение выплат прошло на беззаявительной основе на основании выплатных дел, которые имеются в Пенсионной фонде

Отметим, что некоторым ветеранам в связи с личными обстоятельствами средства могут быть выплачены в мае, но такие случаи, например, отсутствие гражданина дома в период доставки почтальоном, единичны.

Выплата к юбилею Победы предоставлена дополнительно к ежегодной майской выплате 10 тысяч рублей, которая положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в соответствии с указом президента № 186 от 24 апреля 2019 года. На финансирование этой выплаты а Белгородской области было выделено 6,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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