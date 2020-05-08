2020-05-08T11:01:35+03:00
Общество

К 75-летию Победы в Белгороде высадили сирень

15 кустов сирени появились у храма Архангела Гавриила Белгородского госуниверситета
Екатерина ПАПАКИНА
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Саженцы растений - белгородские, выращены в ботаническом саду.Саженцы растений - белгородские, выращены в ботаническом саду.Фото: "КП" Архив
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Обращаясь к участникам мероприятия, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин отметил, что на территории университета в Год Памяти и Славы будет высажено 75 кустов этот прекрасного растения. К примеру, осенью она появится у спорткомплекса Светланы Хоркиной.

- Многие из сортов носят имена полководцев, благодаря которым в годы Великой Отечественной войны были одержаны великие победы, в том числе и под Прохоровкой, - рассказал Олег Николаевич.

Начальник управления ландшафтных работ и обслуживания территорий ботанического сада Марина Евтухова, пояснила, что в этом году будет высажен сорт сирени под названием «День Победы», а также и другие, названные в честь маршалов Советского Союза.

Напомним, что уже третий год в области идёт реализация проекта «Белгородская сирень», инициированного губернатором. За это время на территории ботанического сада создана уникальная коллекция сирени, уже ставшая крупнейшей в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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