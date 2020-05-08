К 75-летию Победы в Белгороде высадили сирень
Обращаясь к участникам мероприятия, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин отметил, что на территории университета в Год Памяти и Славы будет высажено 75 кустов этот прекрасного растения. К примеру, осенью она появится у спорткомплекса Светланы Хоркиной.
- Многие из сортов носят имена полководцев, благодаря которым в годы Великой Отечественной войны были одержаны великие победы, в том числе и под Прохоровкой, - рассказал Олег Николаевич.
Начальник управления ландшафтных работ и обслуживания территорий ботанического сада Марина Евтухова, пояснила, что в этом году будет высажен сорт сирени под названием «День Победы», а также и другие, названные в честь маршалов Советского Союза.
Напомним, что уже третий год в области идёт реализация проекта «Белгородская сирень», инициированного губернатором. За это время на территории ботанического сада создана уникальная коллекция сирени, уже ставшая крупнейшей в России.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Юбилей Победы»