2020-05-08T10:29:46+03:00
75 лет Великой Победы

Белгородский университет приглашает на праздничный концерт, посвященный 9 Мая

Творческие коллективы молодежного культурного центра НИУ «БелГУ» представят свою программу на интернет-площадках университета
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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НИУ «БелГУ» приглашает коллектив и всех белгородцев посмотреть праздничный концерт и фильм, посвященные 75-летию Великой Победы. Праздничный концерт «Священный долг живущих», подготовленный творческими коллективами молодежного культурного центра НИУ «БелГУ» будет размещен 9 мая на интернет-площадках университета: на сайте БЕЛГУ.рф в разделе видео: https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/video/, на студенческом портале: http://stud.bsu.edu.ru/, на канале YouTube https://www.youtube.com/user/BelgorodUniversity

Фильм о ветеранах войны НИУ «БелГУ», подготовленный управлением по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ» совместно с ГТРК «Белгород» 8 мая будет транслироваться на канале Россия-24 в 17.30 – 18.00 и 9 мая на канале ТРК «Белгород-24».

ИСТОЧНИК KP.RU

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