2020-05-08T10:05:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Предстоящий масочный режим для белгородцев не будет тотальным

Жители региона опасаются, что вновь возникнет ажиотаж на защитные средства
Ирина ТАРАСОВА
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Предстоящий масочный режим для белгородцев не будет тотальным.Предстоящий масочный режим для белгородцев не будет тотальным.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Правительство региона порекомендовало белгородцам запастись масками, так как 12 мая в регионе будет введен масочный режим. Правда, режим не будет тотальным. Надевать средства защиты нужно будет только в тех местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Например, в транспорте, закрытых помещениях и магазинах. А вот на улице носить маски будет не обязательно. Но жители области, обсуждая новость, опасаются. Что подобная мера вновь вызовет ажиотаж и резкий скачок цен на защитные средства.

Введение масочного режима многие посчитали ненужным еще и по той причине, что уровень самоизоляции и сейчас невысок, многие назвали его равным нулю. А что будет, когда его условия станут не такими жесткими, пока никто представить не может. На сознательность же граждан уповать — не стоит, она показала, что ее уровень весьма невысок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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