Староосколец, устроивший на границе с Курской областью гонки с полицией, извинился за свое поведение

7 Май 2020 2020-05-07T19:10:18+03:00

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Ночью 6 мая сотрудники старооскольской Госавтоинспекции заметили стремительно приближающегося к санпосту, установленному на границе с Курской областью, «Хендай Элантра». Требование об остановке водитель проигнорировал. Автомобилист снес дорожное ограждение и попытался скрыться. Погоня закончилась задержанием нарушителя ПДД.

Однако и после этого управлявший иномаркой 30-летний мужчина не утихомирился. Проходить проверку на «градус» он отказался. При составлении административного материала вел себя агрессивно, несколько раз пытался покинуть служебный автомобиль и всячески мешал полицейским выполнять их профессиональные обязанности. Закончилось тем, что мужчину заковали в наручники.

В итоге автомобилиста привлекли к ответственности сразу по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях – за управление без страховки, отказ от медосвидетельствования, невыполнение требования об остановки и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Сейчас староосколец отбывает административный арест. Поостыв, он переосмыслил свое поведение. Мужчина извинился перед сотрудниками ГИБДД за резкость. «Так стыдно мне еще не было никогда», - сказал автомобилист, находясь в камере. Староосколец также заверил правоохранителей, что впредь такое не повторится.

Водитель извинился перед старооскольскими автоинспекторами за агрессивное поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU