Разборки под Белгородом закончились стрельбой

7 Май 2020 2020-05-07T18:30:35+03:00

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Днем 4 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Садовая в поселке Дубовое Белгородского района. Выехавшие на место происшествия правоохранители выяснили, что конфликт произошел между двумя местными жителями.

По предварительным данным, 39-летний мужчина, который в итоге пострадал, узнал, что один из знакомых якобы высказывал угрозы в его адрес. Мужчина решил разобраться. Оставив машину с приятелями возле двора недоброжелателя, он вызвонил оппонента и пригласил на разговор. Судя по всему, 58-летний мужчина не был настроен общаться. Навстречу незваному гостю он вышел с травматическим пистолетом и шесть раз выстрелил ему в голову и туловище. Приятели 39-летнего белгородца, ждавшие его в автомобиле, поспешили ему на помощь. Они отобрали оружие у подозреваемого, погрузили раненого в машину и повезли в больницу.

В пресс-службе УМВД сообщили, что полицейские сейчас выясняют все обстоятельства конфликта. В отношении 58-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. За такое преступление – предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU