Белгородским ветеранам доставят 27 тысяч писем-треугольников

7 Май 2020 2020-05-07T17:02:07+03:00

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Всего почтальоны доставит ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 2,3 миллиона писем-треугольников вместе с персональными поздравлениями от Президента Российской Федерации. В Белгородской области – 27 тысяч. Эти письма ветераны смогут до конца года бесплатно отправить в любую точку страны, потому что на них уже нанесен знак почтовой оплаты.

Бесплатные письма для ветеранов выпускают к каждому юбилею Победы. Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки – так, как это делалось в годы войны.

Тогда письма-треугольники писали на простых листах бумаги. Особенная схема складывания не требовала конверта, адрес писался на наружной стороне листа. Перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия, патронов и снарядов. Всего с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более 6 миллиардов фронтовых писем.

ИСТОЧНИК KP.RU