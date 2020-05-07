Можжевеловую рощу высадили сотрудники Белгородского университета
Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, представители ректората и сотрудники ботанического сада в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне высадили в Белгороде можжевеловую рощу. В знак благодарности советским воинам было высажено семьсот тридцать вечнозеленых кустов можжевельника.
Можжевеловая роща имеет не только культурно-историческое, но и экологическое значение: можжевельник обладает способностью очищать воздух от болезнетворных организмов.
Таким образом роща не только украсит этот район Белгорода, но и окажет благотворное влияние на здоровье его жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU