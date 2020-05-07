2020-05-07T16:13:59+03:00
75 лет Великой Победы

Можжевеловую рощу высадили сотрудники Белгородского университета

Больше 700 кустов можжевельника появилось у входа в ботанический сад
Ирина ТАРАСОВА
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Можжевеловую рощу высадили сотрудники Белгородского университета. Фото НИУ "БелГУ"Можжевеловую рощу высадили сотрудники Белгородского университета. Фото НИУ "БелГУ"
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Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, представители ректората и сотрудники ботанического сада в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне высадили в Белгороде можжевеловую рощу. В знак благодарности советским воинам было высажено семьсот тридцать вечнозеленых кустов можжевельника.

Можжевеловая роща имеет не только культурно-историческое, но и экологическое значение: можжевельник обладает способностью очищать воздух от болезнетворных организмов.

Таким образом роща не только украсит этот район Белгорода, но и окажет благотворное влияние на здоровье его жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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