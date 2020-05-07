Где в Белгороде отключат воду

7 Май 2020 2020-05-07T14:30:27+03:00

Энергетики приступают к гидравлическим испытаниям теплосетей в Белгороде

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С 13 мая в Белгороде приступают к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. График плановых отключений горячей воды согласован с администрацией областного центра.

Энергетики подчеркивают, что ежегодные гидравлические испытания позволяют выявить места повреждений трубопроводов, которые необходимо устранить. А потому просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам – гидравлические испытания и ремонты являются важной частью подготовки теплосетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону.

Так, с 12 по 25 мая включительно горячую воду отключат в домах, подключенных от котельных «Западная», «Луч-1», «Луч-2», «Губкина,15» и III Интернационала: ул. Щорса (нечетная сторона д.1-35, четная 8,10), ул. 5 Августа, ул. Костюкова, пр. Ватутина (нечетная сторона, четная 2-6а), ул. Мокроусова, ул. Королева (нечетная сторона д.7а,19-37, четная 16-22), ул. Губкина (четная сторона д.4-26, нечетная 1-15), ул. Железнодорожная (нечетная сторона д.119-129а), ул. Кирпичная д.65б, ул. Дегтярева, ул. Апанасенко д.23а,51а,56а, ул. Комсомольская д.45, пер. Харьковский д.36г, ул. Академическая, ул. Механизаторов д.10, пер. Апанасенко д.3,5, Бульвар 1 Салюта, ул. Семейная, Каштановая (мкр.«Новая жизнь»), ул. Гостенская д.2,2а,2б,4, ул. Победы д.85,85а,147,165, БелГУ пр. Б.Хмельницкого д.3;

Отключения также произойдут на улицах Щорса д.49, Губкина д.15г, 15д., 3 Интернационала, д.46а.

С 13 по 26 мая включительно остановятся для ремонта котельные «Сокол» и «СМР-1». Подача горячей воды будет приостановлена по следующим адресам: ул. Мечникова д.7, ул. Добролюбова д.7, ул. Крупской д.9,12а,58а, ул. Привольная д.1,2,6, 8, 11, 11а, 16,18, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 32, 66, ул. 1 Центральная д. 20,21,31, ул. Гоголя д.41, ул. Степная д.1а,2,4,6, пр. Б.Хмельницкого д.130а,137,137а,139,155,181,160,160а,162, ул. Кутузова д.19, ул. Железнякова д.1,2а,4,4а,6,7а,9,15а, ул. Менделеева д.4,6,8,8а,22, ул. Некрасова д.6а, 28б,30а,30б, 38а, ул.Садовая д.65а,65б,65в,67а,75,92,112,112а,114а,118ж,120а,120б,120в,122, ул.Челюскинцев д.17, 17в, 35, 55, 55а, 58, 58а, 58б, ул. Некрасова д.14а,18,19, 20, 20а, 22, 27,ул. Садовая д.116а - 118г, 53а, ул. Студенческая д.2-12.

С 27 мая по 9 июня включительно горячая вода будет отсутствовать по ул. Ватутина д. 1,1а,2г,3б,3б/а, ул. Михайловское шоссе д.16,28,30,33, ул. Коммунальная д.8,10,12, ул. Тимирязева д. 1,3. Опрессовки тепловых сетей пройдут 27-28 мая.

С графиками летних отключений горячей воды можно ознакомиться здесь.

Энергетики просят соблюдать осторожность на участках проведения ремонтных работ и не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды. Кроме того, в период гидроиспытаний нельзя находиться и располагать автотранспорт вблизи люков тепловых камер и непосредственно на них.

ИСТОЧНИК KP.RU