2020-05-07T13:49:38+03:00
Общество

В Белгородской области трансформаторные подстанции украсили праздничными граффити

Рисунки посвящены 75-летию Великой Победы
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Работы проводились в нескольких регионах операционной ответственности компании «Россети» в рамках проекта «Энергетики – Великой Победе». Всего во время мемориальной акции энергетики оформили 43 энергообъекта.

Так, в Белгородской области празднично украсили пять трансформаторных подстанций (ТП). Четыре из них расположены на территории музея-заповедника «Прохоровское поле». Две - обеспечивают электроснабжение музейных объектов на главной площади и возле нового музея тружеников тыла. На стены этих ТП нанесены рисунки в стиле советского плаката «Мы завоевали счастье нашим детям» и «Слава солдату-победителю!»

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