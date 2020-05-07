В Губкине из-за роженицы с COVID-19 закрыли акушерское отделение
В Белгородской области акушерское отделение ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» пришлось закрыть из-за роженицы с коронавирусной инфекцией. В региональном департаменте здравоохранения объяснили, что на момент поступления в отделение женщины у нее не было признаков заболеваний и отсутствовал результат обследования на коронавирус.
Жительница Старого Оскола в губкинскую больницу поступила в первых числах мая из-за того, что в Старооскольской окружной больнице Святителя луки Крымского перинатальный центр закрыли на плановую профилактическую обработку. Но сейчас прием в губкинскую больницу временно приостановлен и организовано тестирование всех тех, кто мог контактировать с зараженной. Роженицы из Губкина и Губкинского городского округа направляются в перинатальный центр Старооскольской окружной больницы.
Состояние оскольчанской роженицы и ее новорожденного медики оценивают, как удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU