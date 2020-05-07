2020-05-07T10:31:06+03:00
Общество

Белгородская организация заплатила штраф за нарушение при увольнении работника

Судебные приставы за нарушения трудового законодательства взыскали 65 тысяч рублей
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Белгородские судебные приставы взыскали с организации административные штрафы на общую сумму 65 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства.

За нарушения, допущенные при увольнении работника, Государственной инспекцией труда в Белгородской области в отношении одной из белгородский компаний было составлено 2 административных протокола и назначено наказание в виде штрафов в размере 30 и 35 тысяч рублей. Исполнительные документы поступили на исполнение в отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов УФССП России по Белгородской области.

Но поскольку в уставленный добровольный срок задолженность не оплатили, судебный пристав-исполнитель наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении 14 единиц транспортных средств, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах.

В результате административные штрафы, а также исполнительский сбор в размере 20 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов были списаны с банковского счета должника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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