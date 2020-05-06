В Белгородской области полицейские изъяли у грибника около килограмма дурманящей травы

6 Май 2020 2020-05-06T19:31:37+03:00

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Старооскольские оперативники предотвратили сбыт крупной партии марихуаны. До потребителей не дошел почти килограмм «зеленой отравы». По данным полиции, основную часть наркотиков 38-летний мужчина хранил у себя на даче. Еще несколько граммов правоохранители обнаружили у него дома.

По словам оскольчанина, дурман-траву он нашел, когда собирал грибы. Мужчина уверял, что высушил коноплю и хранил исключительно для себя. Однако слова мужчины идут в разрез с данными, полученными полицейскими при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков удалось установить причастность задержанного как минимум к двум фактам сбыта: в первом случае – 30 граммов марихуаны, во втором – более 60 граммов.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Для «торговцев смертью» законодательством предусмотрено суровое наказание. Решив подзаработать на наркотиках, можно запросто встретить старость за решеткой. Задержанный старооскольскими оперативниками мужчина рискует попрощаться со свободой на целых пятнадцать лет.

ИСТОЧНИК KP.RU