За кражу бензина с АЗС в Старом Осколе задержан водитель «Мерседес» S-класса

6 Май 2020 2020-05-06T18:52:17+03:00

За кажу бензина староосколец может сесть на два года. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По данным полиции, мужчина орудовал в маске, капюшоне и с «левыми» номерами

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С заявлением о краже 80 литров бензина марки АИ-95 в полицию Старого Оскола обратились сотрудники автозаправки. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» S-класса воспользовался услугой постоплаты, после чего уехал, так и не рассчитавшись за топливо. Полицейские установили, что на иномарке был установлен неродной номер, а лицо мужчины скрывали маска и капюшон.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что, несмотря на принятые злоумышленником меры конспирации, сотрудникам ДПС во взаимодействии с участковыми уполномоченными удалось вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель.

В настоящее время уголовное дело возбуждено по статье «Кража». За совершение такого преступления мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. Кроме того, выясняют сейчас происхождение «левого» номера на автомобиле. За его использование также будет дана правовая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU