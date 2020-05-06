Задержан белгородец, подозреваемый в нападении на девочку
В нападении следователи усмотрели признаки сексуального насилия
Задержан белгородец, подозреваемый в нападении на девочку.Фото: "КП" Архив
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Следственным отделом по Белгородскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту нападения взрослого мужчины на 14-летнюю девочку. В действиях жителя Белгородского района усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 с.132 УК РФ. Это совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Причастным к совершению преступления оказался 46-летний житель поселка Разумное Белгородского района.
ИСТОЧНИК KP.RU