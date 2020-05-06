В зале «Родина» открылась выставка семейных архивных материалов о войне
На выставке, которая откроется 8 мая, будут представлены материалы из семейных архивов. Это материалы о фронтовиках-родственниках сотрудников выставочного зала «Родина», вернувшихся домой с войны и о тех, кто навсегда остался на полях боевых сражений.
Выставка «Наша память - наша Победа!» - это сохранение памяти о поколении Великой Отечественной войны, это дань памяти сотрудников выставочного зала «Родина» славному прошлому своих родственников и другим людям, защищавшим нашу страну и мир на земле.
Экспозиция включает в себя медали, ордена, эпистолярные источники, архивные документы, фотографии и личные вещи. Выставка продлится до 23 июня 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU