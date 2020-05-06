«Масочный режим» в Белгородской области введут с 12 мая

6 Май 2020 2020-05-06T15:22:23+03:00

Носить маски в обязательном порядке нужно будет в местах, где трудно соблюдать социальную дистанцию

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Белгородцы с 12 мая обязаны будут носить маски. Носить их в обязательном порядке нужно будет в местах, где трудно соблюдать социальную дистанцию, рассказала заместитель губернатора по здравоохранению Наталия Зубарева. При этом она уточнила:

- У всех жителей области есть время подготовиться. Режим не будет тотальным, то есть не обязательно надевать маску на улице. Это требование действует при посещении общественного транспорта, магазинов, других публичных мест. Там надевать маску нужно будет обязательно.

При этом замгубернатора уточнила, что подойдут не только медицинские маски, но и гигиенические. Так что у тех, кто не найдет масок в аптечной сети, не возникнет проблем. Гигиенические на сегодняшний день не являются дефицитом в регионе.

Пока остается не совсем ясным, какие будут приняты санкции к тем, кто нарушит «масочный режим». Но что санкции будут, руководство области дало понять, подчеркнув, что сообщат о наказаниях за нарушение после принятия соответствующего документа.

«Масочный режим» введут с 12 мая. С этого же дня руководство области планирует снимать ограничения, связанные с COVID-19, для предприятий и организаций. Но делать это будет не враз, а постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU