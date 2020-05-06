2020-05-06T15:22:23+03:00
Коронавирус Covid-19

«Масочный режим» в Белгородской области введут с 12 мая

Носить маски в обязательном порядке нужно будет в местах, где трудно соблюдать социальную дистанцию
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
«Масочный режим» в Белгородской области введут с 12 мая.«Масочный режим» в Белгородской области введут с 12 мая.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Белгородцы с 12 мая обязаны будут носить маски. Носить их в обязательном порядке нужно будет в местах, где трудно соблюдать социальную дистанцию, рассказала заместитель губернатора по здравоохранению Наталия Зубарева. При этом она уточнила:

- У всех жителей области есть время подготовиться. Режим не будет тотальным, то есть не обязательно надевать маску на улице. Это требование действует при посещении общественного транспорта, магазинов, других публичных мест. Там надевать маску нужно будет обязательно.

При этом замгубернатора уточнила, что подойдут не только медицинские маски, но и гигиенические. Так что у тех, кто не найдет масок в аптечной сети, не возникнет проблем. Гигиенические на сегодняшний день не являются дефицитом в регионе.

Пока остается не совсем ясным, какие будут приняты санкции к тем, кто нарушит «масочный режим». Но что санкции будут, руководство области дало понять, подчеркнув, что сообщат о наказаниях за нарушение после принятия соответствующего документа.

«Масочный режим» введут с 12 мая. С этого же дня руководство области планирует снимать ограничения, связанные с COVID-19, для предприятий и организаций. Но делать это будет не враз, а постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В зале «Родина» открылась выставка семейных архивных материалов о войне
«Масочный режим» в Белгородской области введут с 12 мая
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
В Белгородской области продлен особый противопожарный режим
В видеосервисе Wink 8 мая состоится эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги
В Белгороде с торгов уйдет трактор «Беларус» и легковой автомобиль «Mazda 6»
Детский сад «Капелька» Красненского района будет отремонтирован
Против жителя Белгородского района возбуждено уголовное дело за мошенничество
В Белгороде росгвардейцы задержали гражданина с амфетамином
В Грайворонском округе Белгородчины прокуратура обнаружила опасные участки движения у школ
На фасадах домов в Белгороде нарисуют патриотические графити
Ко Дню Победы белгородцы увидят грандиозный салют
Школьники Белгородчины могут присоединиться к акции «Летопись сердец»
В Белгородской области активизировались клещи
В Белгородском районе поют песни Победы вместе
Обновленная Доска почета открыта в Борисовском районе Белгородчины
Жительница Белгорода попыталась заработать на иностранце
Почтальоны доставят поздравления Президента белгородским ветеранам Великой Отечественной
9 000 белгородских семей, имеющие детей от 3 до 7 лет, подали заявление на новую выплату
В Шебекинском округе посеяно 100% яровых
Белгородские таможенники изъяли почти 3 килограмма наркотиков за 4 месяца
Тело старооскольца обнаружили в канализационном люке
В Белгородской области уничтожено 115 боеприпасов времен Великой Отечественной
Старооскольских пожарных поблагодарили за спасенных детей
«Ростелеком» продлил доступ к «Лицею» за 1 рубль до конца мая
На областную Аллею Трудовой Славы занесено Белгородэнерго
В Белгородской области стали известны подробности об умершем четвертом пациенте с COVID-19
При поддержке Лебединского ГОКа дезинфицируют объекты Губкина