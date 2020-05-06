В Белгородской области продлен особый противопожарный режим
Правительство Белгородской области в связи с установлением жаркой погоды продлило особый противопожарный режим на территории региона до 21 мая текущего года.
Напомним, что введение противопожарного режима ограничивает пребывание людей в лесах области. В условиях противопожарного режима в лесных насаждениях запрещено нахождение транспортных средств, разведение костров вне оборудованных для этого мест, бросание горящих спичек, окурков, оставление стекла, мусора.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа.
Сотрудники МЧС напоминают о недопустимости использования открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефону «101» или «112».
ИСТОЧНИК KP.RU