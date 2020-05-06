6 Май 2020 2020-05-06T13:20:56+03:00

В Белгородской области продлен особый противопожарный режим. Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

С установлением жаркой погоды противопожарный режим продлен до 21 мая

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Правительство Белгородской области в связи с установлением жаркой погоды продлило особый противопожарный режим на территории региона до 21 мая текущего года.

Напомним, что введение противопожарного режима ограничивает пребывание людей в лесах области. В условиях противопожарного режима в лесных насаждениях запрещено нахождение транспортных средств, разведение костров вне оборудованных для этого мест, бросание горящих спичек, окурков, оставление стекла, мусора.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа.

Сотрудники МЧС напоминают о недопустимости использования открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефону «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU