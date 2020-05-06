2020-05-06T10:27:40+03:00
Общество

В Белгороде с торгов уйдет трактор «Беларус» и легковой автомобиль «Mazda 6»

Арестованные транспортные средства переданы на реализацию судебными приставами
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде судебные приставы выставили на торги трактор «Беларус» и легковой автомобиль «Mazda 6».В Белгороде судебные приставы выставили на торги трактор «Беларус» и легковой автомобиль «Mazda 6».Фото: "КП" Архив
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В Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях 19 маяна торгах будут реализованы транспортные средства, принадлежащие должникам по исполнительным производствам на общую сумму 5 994 045 рублей 75 копеек.

С торгов уйдут: легковые автомобили «Renault Duster», 2014 года выпуска, (начальная продажная цена 695 500 рубле.); «КИА ХМ Sorento», 2011 года выпуска (начальная продажная цена 703 000 рублей);легковой автомобиль «Mazda 6», 2010 года выпуска (начальная продажная цена 362 950 рублей); легковой автомобиль «Mitsubishi Outlander», 2012 года выпуска (начальная продажная цена 479 750 рублей).

На торги также выстувлены трактор «Беларус-1221.2», 2014 года выпуска (начальная продажная цена 1 503 050рублей), и другие транспортные средства.трактор «Беларус-2022.3», 2012 года выпуска (начальная продажная цена 1 865 350 рублей)

Торги состоятся 19мая по адресу: ул. Мокроусова д. 6 каб.1. С полным перечнем имущества и условиями участия в торгах можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, tu31.rosim.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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