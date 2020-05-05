Детский сад «Капелька» Красненского района будет отремонтирован
В настоящее время демонтированы радиаторы, ограждение лестницы, двери
Детский сад «Капелька» Красненского района будет отремонтирован. Фото пресс-службы администрации Красненского района
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В Красненском районе Белгородской области начат капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, Центра развития ребенка - детского сада «Капелька». Об этом сообщила пресс-служба администрации Красненского района. В настоящее время демонтированы радиаторы отопления, ограждение лестницы, двери и перегородки во всех группах. Параллельно с этим ведутся общестроительные, сантехнические, электромонтажные, фасадные работы, а также работы по благоустройству территории.
ИСТОЧНИК KP.RU