Детский сад «Капелька» Красненского района будет отремонтирован

5 Май 2020 2020-05-05T15:05:05+03:00

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В Красненском районе Белгородской области начат капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, Центра развития ребенка - детского сада «Капелька». Об этом сообщила пресс-служба администрации Красненского района. В настоящее время демонтированы радиаторы отопления, ограждение лестницы, двери и перегородки во всех группах. Параллельно с этим ведутся общестроительные, сантехнические, электромонтажные, фасадные работы, а также работы по благоустройству территории.

ИСТОЧНИК KP.RU