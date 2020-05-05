2020-05-05T15:05:05+03:00
Общество

Детский сад «Капелька» Красненского района будет отремонтирован

В настоящее время демонтированы радиаторы, ограждение лестницы, двери
Ирина ТАРАСОВА
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Детский сад «Капелька» Красненского района будет отремонтирован. Фото пресс-службы администрации Красненского районаДетский сад «Капелька» Красненского района будет отремонтирован. Фото пресс-службы администрации Красненского района
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В Красненском районе Белгородской области начат капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, Центра развития ребенка - детского сада «Капелька». Об этом сообщила пресс-служба администрации Красненского района. В настоящее время демонтированы радиаторы отопления, ограждение лестницы, двери и перегородки во всех группах. Параллельно с этим ведутся общестроительные, сантехнические, электромонтажные, фасадные работы, а также работы по благоустройству территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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