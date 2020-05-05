Против жителя Белгородского района возбуждено уголовное дело за мошенничество

5 Май 2020 2020-05-05T14:02:50+03:00

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Заместителем прокурора Ивнянского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Белгородского района. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с нанесением значительного ущерба гражданину, причем пожилым людям.

Следствие установило, что в августе 2019 года мужчина реализовывал пожилым людям набор «противопожарной профилактики». Набор состоял из переносных порошковых огнетушителей и дымовых оптико-электронных автономных извещателей. При этом их цена превышала реальную стоимость.

Это уголовное дело будет рассматриваться Ивнянским районным судом Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU