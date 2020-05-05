В Белгороде росгвардейцы задержали гражданина с амфетамином

5 Май 2020 2020-05-05T10:25:00+03:00

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21-летнего белгородца, который хранил синтетический наркотик амфетамин общей массой более 14 грамм, задержал нарядом вневедомственной охраны во время патрулирования. Молодой человек что-то искал на земле, на территории одного из гаражей. Заметив приближающийся патрульный автомобиль, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.

В ходе проверки документов 21-летний белгородец заметно нервничал, на вопросы правоохранителей отвечал уклончиво. Учитывая все обстоятельства, на место происшествия были вызваны сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области.

В дальнейшем выяснилось, что задержанный имел при себе и в местах закладок 8 запаянных свертков с неизвестным веществом, а также две таблетки. В результате исследования специалистами экспертно- криминалистической службы УМВД региона установлено, что изъятое вещество является амфетамином, общей массой 14,83 грамма, а обнаруженные таблетки содержат психотропное вещество – экстази, общей массой 0,73 грамма.

В отиноршении 21-летнего парня возбужденно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU