2020-05-04T12:26:04+03:00
Общество

Ко Дню Победы белгородцы увидят грандиозный салют

А улицы города украсят живые цветы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Ко Дню Победы белгородцы увидят грандиозный салют. Фото со страницы в соцсети Юрия ГалдунаКо Дню Победы белгородцы увидят грандиозный салют. Фото со страницы в соцсети Юрия Галдуна
Изменить размер текста:

«Пока все отдыхают, сотрудники Белгорблагоустройства работают, чтобы в городе было чисто и красиво. Спасибо за ваш труд!» - написал на своей странице в соцсети мэр Белгорода Юрий Галдун. Мэр также сообщил горожанам, что салют в День Победы в областном центре обязательно состоится.

При этом салют будет грандиозный, чтобы как можно больше белгородцев смогли увидеть его, находясь на самоизоляции, - из окон и балконов. Соборная площадь и другие места для просмотра будут закрыты, подчеркнул Юрий Галдун. Но насладиться зрелищем горожане смогут, поскольку салютовать будут сразу в четырех разных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Грайворонском округе Белгородчины прокуратура обнаружила опасные участки движения у школ
На фасадах домов в Белгороде нарисуют патриотические графити
Ко Дню Победы белгородцы увидят грандиозный салют
Школьники Белгородчины могут присоединиться к акции «Летопись сердец»
В Белгородской области активизировались клещи
В Белгородском районе поют песни Победы вместе
Обновленная Доска почета открыта в Борисовском районе Белгородчины
Жительница Белгорода попыталась заработать на иностранце
Почтальоны доставят поздравления Президента белгородским ветеранам Великой Отечественной
9 000 белгородских семей, имеющие детей от 3 до 7 лет, подали заявление на новую выплату
В Шебекинском округе посеяно 100% яровых
Белгородские таможенники изъяли почти 3 килограмма наркотиков за 4 месяца
Тело старооскольца обнаружили в канализационном люке
В Белгородской области уничтожено 115 боеприпасов времен Великой Отечественной
Старооскольских пожарных поблагодарили за спасенных детей
«Ростелеком» продлил доступ к «Лицею» за 1 рубль до конца мая
На областную Аллею Трудовой Славы занесено Белгородэнерго
В Белгородской области стали известны подробности об умершем четвертом пациенте с COVID-19
При поддержке Лебединского ГОКа дезинфицируют объекты Губкина