Ко Дню Победы белгородцы увидят грандиозный салют

4 Май 2020 2020-05-04T12:26:04+03:00

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«Пока все отдыхают, сотрудники Белгорблагоустройства работают, чтобы в городе было чисто и красиво. Спасибо за ваш труд!» - написал на своей странице в соцсети мэр Белгорода Юрий Галдун. Мэр также сообщил горожанам, что салют в День Победы в областном центре обязательно состоится.

При этом салют будет грандиозный, чтобы как можно больше белгородцев смогли увидеть его, находясь на самоизоляции, - из окон и балконов. Соборная площадь и другие места для просмотра будут закрыты, подчеркнул Юрий Галдун. Но насладиться зрелищем горожане смогут, поскольку салютовать будут сразу в четырех разных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU