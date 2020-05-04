2020-05-04T13:58:52+03:00
Общество

На фасадах домов в Белгороде нарисуют патриотические графити

Об этом на странице в соцсети рассказал мэр города Юрий Галдун
Ирина ТАРАСОВА
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На фасадах домов в Белгороде нарисуют патриотические графити. Фото со страницы в соцсети Юрия ГалдунаНа фасадах домов в Белгороде нарисуют патриотические графити. Фото со страницы в соцсети Юрия Галдуна
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Белгород будет украшен графити ко Дню Победы. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал мэр города Юрий Галдун. Дом на улице Попова уже обновили графити, на котором изображена природа - небо, река и дома. В ближайшее время на стенах медицинского колледжа появится молоденькая медсестра в военной форме.

Мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что сейчас создается очередной рисунок на проспекте Славы. Здесь стрит-арт изобразит танцующих мужчину и женщину в военной форме. Все работы над граффити закончат к 9 Мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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