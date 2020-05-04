В Грайворонском округе Белгородчины прокуратура обнаружила опасные участки движения у школ

4 Май 2020 2020-05-04T15:15:28+03:00

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Прокуратура Грайворонского округа вместе с ОГИБДД ОМВД России по Грайворонскому округу проверила высполнение требований безопасности дорожного движения. При этом было установлено, что участки дорог, расположенные возле образовательных организаций округа, не соответствуют требованиям Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и других нормативных актов. Дорожное покрытие на этих участках автодорог имело дефекты, выбоины; отсутствовали пешеходные дорожки и подходы к пешеходному переходу; не было удерживающих пешеходных ограждений -перил.

Эти факты создавали угрозу безопасности для участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних. По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы администрации городского округа внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен в полном объеме, нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU