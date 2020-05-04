2020-05-04T15:15:28+03:00
Общество

В Грайворонском округе Белгородчины прокуратура обнаружила опасные участки движения у школ

Дорожное покрытие имело выбоины, отсутствовали переходные дорожки, были и другие дефекты
Ирина ТАРАСОВА
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В Грайворонском округе прокуратура поддержала безопасность движения. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округаВ Грайворонском округе прокуратура поддержала безопасность движения. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа
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Прокуратура Грайворонского округа вместе с ОГИБДД ОМВД России по Грайворонскому округу проверила высполнение требований безопасности дорожного движения. При этом было установлено, что участки дорог, расположенные возле образовательных организаций округа, не соответствуют требованиям Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и других нормативных актов. Дорожное покрытие на этих участках автодорог имело дефекты, выбоины; отсутствовали пешеходные дорожки и подходы к пешеходному переходу; не было удерживающих пешеходных ограждений -перил.

Эти факты создавали угрозу безопасности для участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних. По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы администрации городского округа внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен в полном объеме, нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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