2020-05-04T11:32:35+03:00
Общество

Школьники Белгородчины могут присоединиться к акции «Летопись сердец»

Для этого нужно записать видео со стихами о войне
Ирина ТАРАСОВА
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Школьники Белгородчины могут присоединиться к акции «Летопись сердец». Фото пресс-службы администрации Волоконовского районаШкольники Белгородчины могут присоединиться к акции «Летопись сердец». Фото пресс-службы администрации Волоконовского района
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Это можно сделать, записав на видео стихотворение в рамках Всероссийской онлайн-акции «Летопись сердец». Белгородцы смогут почтить память своих предков, которые сражались за нашу Родину. Чтобы принять участие в акции, необходимо записать видео со стихотворением на тему Великой Отечественной войны.

При этом нужно представиться, указать имя, фамилию, класс, город, кому посвящено стихотворение, автора и название стихотворения. Продолжительность видеоролика от 15 секунд до 5 минут.

Затем нужно загрузить видеоролики в облако и отправить ссылки организаторам на почту letopisserdec@yandex.ru до 8 мая 2020 года. Если добавить в видео портрет родственника – участника событий Великой Отечественной войны, ролик может быть опубликован на сайте движения «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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