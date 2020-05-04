Школьники Белгородчины могут присоединиться к акции «Летопись сердец»
Это можно сделать, записав на видео стихотворение в рамках Всероссийской онлайн-акции «Летопись сердец». Белгородцы смогут почтить память своих предков, которые сражались за нашу Родину. Чтобы принять участие в акции, необходимо записать видео со стихотворением на тему Великой Отечественной войны.
При этом нужно представиться, указать имя, фамилию, класс, город, кому посвящено стихотворение, автора и название стихотворения. Продолжительность видеоролика от 15 секунд до 5 минут.
Затем нужно загрузить видеоролики в облако и отправить ссылки организаторам на почту letopisserdec@yandex.ru до 8 мая 2020 года. Если добавить в видео портрет родственника – участника событий Великой Отечественной войны, ролик может быть опубликован на сайте движения «Бессмертный полк».
ИСТОЧНИК KP.RU