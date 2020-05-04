2020-05-04T10:46:49+03:00
Общество

В Белгородской области активизировались клещи

Опасность подстерегает на дачах, в лесных массивах, парках
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородской области активизировались клещи.В Белгородской области активизировались клещи.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородской области с наступлением теплого времени активизировались клещи. Об опасности, которая подстерегает белгородцев на дачах, в лесных массивах, парках предостерегает Главное управление МЧС России, подчеркивая, что клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний.

Встретить этих членистоногих можно и в умеренно влажном лесу, и вдоль троп, в траве у дороги и на низкорослых кустах. Живут они и в городских парках, на кладбищах, дачных участках.

Спасатели рекомендуют тщательно подбирать одежду, которая не позволит клещам попасть на кожу и укусить. Также можно использовать специальные аэрозоли, которые защищают от укусов насекомых.

На природе особое внимание нужно обращать на волосистую часть головы, кожные складки, уши, подмышечные и паховые области. Если клещ обнаружен, его следует захватить пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Затем, держа строго перпендикулярно к поверхности укуса, повернуть его тело вокруг оси. И осторожно извлечь насекомое из кожных покровов.

Место укуса незамедлительно следует обработать спиртосодержащим раствором или протереть укусом, а затем помыть руки с мылом..

Если осталась хоботок оторвался, черную точку следует обработать 5-процентным раствором йода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Грайворонском округе Белгородчины прокуратура обнаружила опасные участки движения у школ
На фасадах домов в Белгороде нарисуют патриотические графити
Ко Дню Победы белгородцы увидят грандиозный салют
Школьники Белгородчины могут присоединиться к акции «Летопись сердец»
В Белгородской области активизировались клещи
В Белгородском районе поют песни Победы вместе
Обновленная Доска почета открыта в Борисовском районе Белгородчины
Жительница Белгорода попыталась заработать на иностранце
Почтальоны доставят поздравления Президента белгородским ветеранам Великой Отечественной
9 000 белгородских семей, имеющие детей от 3 до 7 лет, подали заявление на новую выплату
В Шебекинском округе посеяно 100% яровых
Белгородские таможенники изъяли почти 3 килограмма наркотиков за 4 месяца
Тело старооскольца обнаружили в канализационном люке
В Белгородской области уничтожено 115 боеприпасов времен Великой Отечественной
Старооскольских пожарных поблагодарили за спасенных детей
«Ростелеком» продлил доступ к «Лицею» за 1 рубль до конца мая
На областную Аллею Трудовой Славы занесено Белгородэнерго
В Белгородской области стали известны подробности об умершем четвертом пациенте с COVID-19
При поддержке Лебединского ГОКа дезинфицируют объекты Губкина