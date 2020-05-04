В Белгородской области активизировались клещи

4 Май 2020 2020-05-04T10:46:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгородской области с наступлением теплого времени активизировались клещи. Об опасности, которая подстерегает белгородцев на дачах, в лесных массивах, парках предостерегает Главное управление МЧС России, подчеркивая, что клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний.

Встретить этих членистоногих можно и в умеренно влажном лесу, и вдоль троп, в траве у дороги и на низкорослых кустах. Живут они и в городских парках, на кладбищах, дачных участках.

Спасатели рекомендуют тщательно подбирать одежду, которая не позволит клещам попасть на кожу и укусить. Также можно использовать специальные аэрозоли, которые защищают от укусов насекомых.

На природе особое внимание нужно обращать на волосистую часть головы, кожные складки, уши, подмышечные и паховые области. Если клещ обнаружен, его следует захватить пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Затем, держа строго перпендикулярно к поверхности укуса, повернуть его тело вокруг оси. И осторожно извлечь насекомое из кожных покровов.

Место укуса незамедлительно следует обработать спиртосодержащим раствором или протереть укусом, а затем помыть руки с мылом..

Если осталась хоботок оторвался, черную точку следует обработать 5-процентным раствором йода.

ИСТОЧНИК KP.RU