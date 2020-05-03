2020-05-03T14:04:30+03:00
Общество

Обновленная Доска почета открыта в Борисовском районе Белгородчины

На доске вписаны имена 24 тружеников и 18 предприятий
Ирина ТАРАСОВА
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Обновленная Доска почета открыта в Борисовском районе. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаОбновленная Доска почета открыта в Борисовском районе. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Обновленная доска Почета Борисовского района в 2020 году открылась в необычных условиях, но с сохранением традиции - событие состоялось в канун первомайских праздников. По итогам работы за 2019 год на Доску Почета занесены имена 24 тружеников и 18 предприятий различных форм собственности.

Профилактика коронавирусной инфекции и стремление избежать массового скопления людей внесли свои коррективы. Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов, председатель Борисовского профсоюза работников АПК Виталий Хуторной и председатель Координационного совета организаций профсоюзов Борисовского района встретились у Доски Почета, чтобы подчеркнуть в своих обращениях к жителям района важность человека труда в нашем обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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