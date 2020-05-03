В Белгородском районе поют песни Победы вместе

3 Май 2020 2020-05-03T17:09:25+03:00

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В преддверии 75-летия Великой победы учреждения культуры Белгородского района запустили творческий марафон «Поем песни Победы вместе» в социальной сети «ВКонтакте». До 9 мая на социальных площадках культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств будут размещаться видео, где творческие коллективы или солисты исполняют композиции военной эпохи.

Открыл марафон Майский Районный Дом культуры: в исполнении Ивана Годиленко, директора Майского Дома культуры, и Александра Санькова, директора Централизованной клубной системы Белгородского района, прозвучала песня «Бери шинель».

Каждый день к музыкальной эстафете будут присоединяться новые учреждения культуры, а завершит марафон общее исполнение знаменитой песни «День Победы». Услышать композиции военных лет можно в группе «Культурное сообщество Белгородского района»: https://vk.com/kultura_belrn.

ИСТОЧНИК KP.RU