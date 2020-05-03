Почтальйоны доставят поздравления Президента белгородским ветеранам Великой Отечественной

3 Май 2020 2020-05-03T09:52:23+03:00

С 6 по 9 мая 2020 года сотрудники почты доставят ветеранам более 1 миллиона персональных поздравлений

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С 6 по 9 мая 2020 года сотрудники почты доставят ветеранам более 1 миллиона персональных поздравлений от Президента Российской Федерации Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В Белгородской области ветеранам доставят более 12 000 поздравлений, в Белгороде – более 2000.

На лицевой стороне поздравительной открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На оборотной стороне – фрагмент фотографии Николая Ситникова «Салют на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне».

Основная задача – вручить поздравления всем получателям без исключения. Если в основной период доставки почтальон не застанет ветерана дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно предлагать ветерану доставку. Если окажется, что получатель переехал, выяснят его новый адрес и перенаправит письмо.

Отметим, что во всех отделениях почты предпринимают дополнительные меры защиты, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность получателей при доставке поздравлений Президента. Письма перевозят в герметичных емкостях, которые исключают контакты отправлений с людьми вне сортировочных центров. На каждом этапе ведется контроль за состоянием здоровья сотрудников, регулярно измеряется температура тела. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Почтальоны будут вручать поздравления на дому без физического контакта, соблюдая дистанцию с получателем более 1,5 метров. После каждого визита и перед каждым визитом почтальон будет обрабатывать руки кожным антисептиком.

ИСТОЧНИК KP.RU