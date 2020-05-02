9 000 белгородских семей, имеющие детей от 3 до 7 лет, подали заявление на новую выплату

2 Май 2020 2020-05-02T18:24:19+03:00

Всего в регионе на новую эти деньги могут претендовать более 15 000 человек

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В Белгородской области на новую выплату семьям, которые имеют детей от 3 до 76 лет, могут претендовать более 15 000 человек. 9 000 уже направили заявления, которые сейчас подаются только в электронном виде.

Напомним, новая ежемесячная выплата предоставляется семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом средний доход не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную во втором квартале 2019 года. А это — 9 238 рублей. Размер ежемесячной выплаты — 4 542 рубля как раз и составляет половину прожиточного минимума, установленного на ребенка в 2020 году в белгородской области.

Отметим, что если в семье несколько детей, подходящих по возрасту под условия выплаты, то право на денежную выплату имеет каждый ребенок. При этом другие федеральные и региональные выплаты не отменяются, а суммируются.

Тем, кто еще не получил выплату, необходимо обратиться в органы соцзащиты и в электронном виде подать заявление. Его форма размещена на официальной сайте соцзащиты. Больше никаких документов не требуется, весь остальной пакет необходимых бумаг специалисты органов социальной защиты населения получат самостоятельно, взаимодействуя с федеральными структурами. В том числе, и справку о доходах от Федеральной налоговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU