В Шебекинском округе посеяно 100% яровых

2 Май 2020 2020-05-02T14:22:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодня на территории Шебекинского округа аграрии всех форм собственности завершили работы по подкормке озимых зерновых на общей площади 27 тысяч гектар. Работы проведены в оптимальные сроки. Ранних яровых зерновых посеяно на площади 7,4 тысяч гектар, что составляет 100 % от плана посева 2020 года.

Благоприятные погодные условия способствуют раннему посеву технических культур. Завершен посев подсолнечника на площади 9 тыс.га, что составляет 9 % от общей площади пашни.

Аграриями Шебекинского городского округа проиедены посевы сахарной свеклы на общей площади 2,6 тысяч гектар. Зернобобовых зерновых посеяно на площади 2,6 тысяч гектар, что составляет 34 % от общего плана посева. При благоприятных погодных условиях погоды посевные работы планируется завершить в оптимальные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU