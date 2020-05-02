В Шебекинском округе посеяно 100% яровых
На сегодня на территории Шебекинского округа аграрии всех форм собственности завершили работы по подкормке озимых зерновых на общей площади 27 тысяч гектар. Работы проведены в оптимальные сроки. Ранних яровых зерновых посеяно на площади 7,4 тысяч гектар, что составляет 100 % от плана посева 2020 года.
Благоприятные погодные условия способствуют раннему посеву технических культур. Завершен посев подсолнечника на площади 9 тыс.га, что составляет 9 % от общей площади пашни.
Аграриями Шебекинского городского округа проиедены посевы сахарной свеклы на общей площади 2,6 тысяч гектар. Зернобобовых зерновых посеяно на площади 2,6 тысяч гектар, что составляет 34 % от общего плана посева. При благоприятных погодных условиях погоды посевные работы планируется завершить в оптимальные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU