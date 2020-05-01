1 Май 2020 2020-05-01T18:35:51+03:00

В Белгородской области уничтожено 115 боеприпасов времен Великой Отечественной. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

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УФСБ России вместе с ГУ МЧС России по Белгородской области изъяли и уничтожили 115 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Во время майских праздников особенно важно упредить поступление в незаконный оборот взрывчатых веществ, их использование в террористических целях.

Так, 30 апреля сотрудниками Управления ФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий возле села Покровка Ивнянского района Белгородской области был обнаружен схрон боеприпасов. В тайнике находилось 115 взрывоопасных предметов различных модификаций (миномётная мина 82 мм – 66 единиц, граната Ф-1– 1 единица, артиллерийский снаряд 45мм – 31 единица и артиллерийский снаряд 75 мм – 17 единиц).

Взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области с соблюдением всех мер безопасности изъяли боеприпасы и уничтожили на специальном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU