Старооскольских пожарных поблагодарили за спасенных детей

1 Май 2020 2020-05-01T18:06:46+03:00

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Когда огнеборцам удается уберечь жизнь человека – это для них высшая награда. И все же слышать в слова благодарности сотрудникам МЧС, как и любому человеку, всегда приятно. В Главное управление МЧС России по Белгородской области обратились жители Старооскольского городского округа, чтобы выразить признательность за профессионализм при спасении детей из загоревшегося дачного дома.

15 апреля около двух часов дня в Единой дежурно-диспетчерской службе Старооскольского городского округа раздался звонок: жительница садоводческого товарищества «Разлив» сообщила, что по соседству загорелся жилой дом, внутри которого дети. Не медля ни секунды к месту вызова направились огнеборцы пожарно-спасательной части № 7.

Черный дым был виден издалека. К моменту прибытия пожарных огонь практически полностью охватил крышу дома и уже стал переходить на вещи и мебель. Когда пожарные вошли в загоревшийся дом, то в одной из комнат увидели двоих испуганных детей. Сотрудники МЧС вывели их из дома и усадили в пожарную машину, а затем приступили к тушению пламени. На борьбу с огнем у пожарных ушло около получаса. Пламя повредило кровлю дома, мебель и личные вещи хозяев, но главное – жизни детей были спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU