Тело старооскольца обнаружили в канализационном люке
Следственным отделом по Старому Осколу следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области проводится доследственная проверка. Она назначена из-за гибели жителя Старого Оскола 1979 года рождения, чей труп обнаружили в канализационном люке.
По предварительным данным, с 24 апреля погибший отсутствовал дома. 29-го его тело обнаружено случайными прохожими в канализационном люке недалеко от стройки. Причиной смерти 40 – летнего старооскольца стала острая коронарная недостаточность.
Сейчас проводятся мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU