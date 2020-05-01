Тело старооскольца обнаружили в канализационном люке

1 Май 2020 2020-05-01T19:30:14+03:00

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Следственным отделом по Старому Осколу следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области проводится доследственная проверка. Она назначена из-за гибели жителя Старого Оскола 1979 года рождения, чей труп обнаружили в канализационном люке.

По предварительным данным, с 24 апреля погибший отсутствовал дома. 29-го его тело обнаружено случайными прохожими в канализационном люке недалеко от стройки. Причиной смерти 40 – летнего старооскольца стала острая коронарная недостаточность.

Сейчас проводятся мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU