2020-05-01T13:44:30+03:00
Общество

На областную Аллею Трудовой Славы занесено Белгородэнерго

Соответствующее постановление подписал губернатор Белгородской области Евгений Савченко
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Белгородэнерго занесено на областную Аллею Трудовой Славы как предприятие, достигшее наивысших показателей в производственной и социальной сферах деятельности. В энергокомпании трудится порядка четырех тысяч человек. Филиал совместно с профсоюзной организацией обеспечивает своим работникам достойные и безопасные условия труда и широкую систему мер социальной поддержки. Кадровая политика предприятия направлена на социальную защищенность работников, профессиональное развитие, повышение производственной безопасности. Руководство сохраняет такие формы социальной поддержки, как добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, выплата пособий и материальной помощи на приобретение лекарств, оплату дорогостоящих операций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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