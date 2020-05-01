2020-05-01T10:57:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области стали известны подробности об умершем четвертом пациенте с COVID-19

Мужчина жил в Белгороде, ему было 58 лет
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области умер четвертый пациент с COVID-19.В Белгородской области умер четвертый пациент с COVID-19.Фото: "КП" Архив
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Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 30 апреля сообщили, что в Белгородской области умер четвертый пациент, который заразился коронавирусной инфекцией. Позже эту информацию подтвердила вице вице-губернатор по здравоохранению Наталия Зубарева на ежедневном брифинге. 58-летний мужчина, житель Белгорода, находился на лечении в инфекционной больнице, но спасти его не удалось. Точная причина смерти будет установлена после патологоанатомической экспертизы.

Напомним. Что на 30 апреля в области было выявлено 28 новых случаев заражения. Всего в Белгородском регионе с начала пандемии зарегистрировано 355 заболеваний COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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