2020-05-01T09:35:14+03:00
Коронавирус Covid-19

При поддержке Лебединского ГОКа дезинфицируют объекты Губкина

Комбинат, входящий в компанию «Металлоинвест», направил средства администрации городского округа
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Фото: Алёна Тарубарова.Фото: Алёна Тарубарова.
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Дезинфекционные мероприятия на качественно новом уровне уже проводятся: для недопущения распространения COVID-19 обрабатывают места общего пользования.

- Угроза коронавируса – это проблема всего человечества, мы должны объединиться, и победить его вместе как можно скорей, – уверен Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК». – В Губкине живут тысячи лебединцев, их семьи, дети. Мы заботимся о том, чтобы каждый житель нашего родного города чувствовал себя в максимальной безопасности.

Ежедневно бригада работников предприятия МУП «Автодор» обеззараживает остановочные павильоны и прилегающие к ним территории.

Параллельно ведется обработка дворов и подъездов многоквартирных домов, лифтов. Дезинфицируются скамейки, лестничные марши, почтовые ящики, мусорные баки, подоконники. Особое внимание уделяют поручням и кнопкам.

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