Белгородские пограничники пресекли очередную попытку нелегально перейти границу
В конце апреля 2020 года пограничники вблизи государственной границы в районе населенных пунктов Наумовка и Новая Таволжанка Белгородской области выявили троих иностранных граждан 1981, 1990 и 1994 года рождения, которые незаконно пересекли государственную границу вне установленных пунктов пропуска из Украины в Россию.
Как сообщает пресс-служба Пограничного управления, после проверочных мероприятий в отношении нарушителей будет вынесено процессуальное решение.
Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону (4722) 508-515.
ИСТОЧНИК KP.RU