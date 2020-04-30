Белгородские пограничники пресекли очередную попытку нелегально перейти границу

30 Апр 2020 2020-04-30T17:18:08+03:00

В районе Наумовки и Новой Таволжанки трое иностранных граждан пытались незаконно попасть из Украины в Россию

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В конце апреля 2020 года пограничники вблизи государственной границы в районе населенных пунктов Наумовка и Новая Таволжанка Белгородской области выявили троих иностранных граждан 1981, 1990 и 1994 года рождения, которые незаконно пересекли государственную границу вне установленных пунктов пропуска из Украины в Россию.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления, после проверочных мероприятий в отношении нарушителей будет вынесено процессуальное решение.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону (4722) 508-515.

ИСТОЧНИК KP.RU