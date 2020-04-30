2020-04-30T17:18:08+03:00
Общество

Белгородские пограничники пресекли очередную попытку нелегально перейти границу

В районе Наумовки и Новой Таволжанки трое иностранных граждан пытались незаконно попасть из Украины в Россию
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
Изменить размер текста:

В конце апреля 2020 года пограничники вблизи государственной границы в районе населенных пунктов Наумовка и Новая Таволжанка Белгородской области выявили троих иностранных граждан 1981, 1990 и 1994 года рождения, которые незаконно пересекли государственную границу вне установленных пунктов пропуска из Украины в Россию.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления, после проверочных мероприятий в отношении нарушителей будет вынесено процессуальное решение.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону (4722) 508-515.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 3 млрд рублей Сбербанк направляет на борьбу с пандемией
Где в Белгородской области проводят анализы на COVID-19
Белгородские пограничники пресекли очередную попытку нелегально перейти границу
В Белгородской области с мая изменится график доставки пенсий
Платные парковки в Белгороде останутся бесплатными до 15 мая
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%
Tele2 подготовила сеть к повышенным нагрузкам
Регионам открыт бесплатный доступ к ИИ-модели диагностики коронавируса на основе КТ
Жителей Белгородской области приглашают на флешмоб «Вальс Победы» в столицу
Белгородские энергетики успешно прошли осенне-зимний период 2019-2020
Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям
Если на майские белгородцы выйдут на улицы, последствия могут носить взрывной характер
Куда белгородцы могут сообщить о некачественной дезинфекции домов и подъездов
У белгородца конфисковали незаконно установленный опознавательный знак такси
Горняки Белгородчины простились с Андреем Варичевым
В Белгороде энергетики к празднику подсветили высоковольтные опоры ЛЭП
Студенты Белгородского госуниверситета выполнили более пятисот заявок, оказывая помощь в период пандемии
34-летний белгородец ответит за убийство бывшей супруги
Сбербанк запустит новый сервис СберАвто
Белгородские росгвардейцы задержали 23-летнего парня, находившегося в розыске
Белгородским школьникам отменят «домашку» по 5 предметам