2020-04-30T15:12:52+03:00
Общество

В Белгородской области с мая изменится график доставки пенсий

Изменения коснутся тех белгородцев, которые получают пенсии через кредитные учреждения
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области с мая изменится график доставки пенсий.В Белгородской области с мая изменится график доставки пенсий.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области изменение сроков доставки пенсий и прочих социальных и ежемесячных выплат коснется тех граждан, которые получают пенсии через кредитные учреждения. 30 апреля будут перечислены пенсии за 4 мая, 8 мая – за 10 мая. Пенсионерам, получающим пенсию 6 числа, средства поступят в прежнем режиме. Белгородцам, получающим выплаты по линии ПФР в другие даты, полагающиеся им суммы поступят на счета в установленные сроки без изменений.

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в мае нынешнего года жителям Белгородской области, получающим пенсии и другие выплаты через организации почтовой связи, доставка пенсий за май будет производиться в соответствии с графиком без изменения дат, начиная с 3 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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